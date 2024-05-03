В интервью агентству ELTA кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус выразил свою позицию относительно статуса Крыма, отметив, что его присоединение к России осуществлено на основе референдума, на котором население проголосовало за присоединение.

«Крым принадлежит России. Раньше Крым принадлежал Украине. Еще раньше Крым принадлежал Советскому Союзу. Еще раньше Крым принадлежал царской России — так мы дойдем до греческих городов или до Крымского ханства», — заявил политик, подчеркнув, что исторический контекст играет ключевую роль в понимании событий.

Вайткус также напомнил о политических действиях западных стран, ссылаясь на признание независимости Косово в одностороннем порядке, несмотря на протесты Сербии. Он подчеркнул важность отказа от политики двойных стандартов и призывал к соблюдению консистентности в международных отношениях.

Политик отметил, что присоединение Крыма к России было подтверждено референдумом, а последующие опросы подтвердили желание местного населения быть в составе Российской Федерации. В связи с этим, он подчеркнул важность признания этих фактов и призвал к объективности в оценке ситуации.

Эдуардас Вайткус заключил, что если Литва признала независимость Косово, то должна также учитывать желания крымчан и признать Крым как часть России, избегая дискриминации и применения двойных стандартов в международных отношениях.

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