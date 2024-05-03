В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному памятнику «Алеша»

Правоохранительные органы Латвии завели уголовное дело против мужчины, который несколько раз возложил цветы к снесенному в Резекне памятнику «Алеша», сообщило агентство Delfi .

«Алеша» был установлен в память о советских военных, которые освободили Латвию от немецко-фашистских захватчиков. Власти республики приняли решение о его сносе в ноябре 2022-го года. Мэр города Александр Барташевич предлагал перенести мемориал на Мирное кладбище, однако литовское правительство выступило против.

По данным Delfi, мужчина, который стал фигурантом уголовного дела, впервые возложил на место снесенного памятника цветы 15 марта 2024-го года. Тогда он принес семь красных гвоздик. 6 апреля этот же гражданин принес три белые гвоздики.

14 апреля мужчина вновь принес цветы к месту, где стоял памятник. Он был задержан полицией и допрошен. Ранее в отношении мужчины составляли протоколы об административном правонарушении, но за повторное возложение цветов решили завести уголовное дело. Отмечается, что оно заведено по статье об оправдании геноцида преступлений против человечества, мира и военных преступлений.

Гражданину Латвии грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

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