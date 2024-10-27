Стояногло утверждает, что такие меры негативно сказались на экономике республики, лишив граждан доступа к выгодным рынкам сбыта и дешевым энергетическим ресурсам. По его словам, Санду пытается оправдать неудачи в управлении государством, ссылаясь на конфликт на Украине.

«Вы называете Россию агрессором, но при этом сохранили дипломатические отношения, включая закупку газа, одновременно присоединившись к санкциям против России. Вы не сделали ничего. Виной тому — ваша некомпетентность», — сказал Стояногло.

В ответ на обвинения Санду объяснила, что санкции в отношении Москвы введены для защиты Молдавии от возможных ответных мер со стороны Запада. Тем не менее, она признала, что ошибочным было ограничение переводов денег из России. Это, по ее словам, ударило по интересам многих граждан Молдавии, работающих за границей.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Молдавии Михай Попшой подтвердил намерение властей продолжить расширение санкций против России. Однако он также отметил, что некоторые меры поддались изменениям в связи с негативными последствиями для Молдавии. На данный момент правительство ввело 80% санкций в отношении РФ.

Критические оценки в отношении действий власти Молдавии также поступали со стороны экс-президентов Владимира Воронина и Игоря Додона, а также бывших глав правительства Владимира Филата, Иона Кику и Василия Тарлева.

Ранее сообщалось, что Москва обвинила власти Молдавии в фальсификации результатов референдума по ЕС.