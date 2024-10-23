Москва обвинила власти Молдавии в фальсификации результатов референдума по ЕС

Россия считает результаты референдума о присоединении Молдавии к Европейскому Союзу сфальсифицированными, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она добавила, что окончательные данные голосования, по которым 50,46% проголосовали «за» и 49,54% «против», были определены в последние моменты.

Захарова отметила, что граждане страны выразили четкое «нет» интеграции с ЕС, однако власти предприняли шаги, чтобы скрыть эти неудовлетворительные для них результаты.

Референдум о евроинтеграции прошел в Молдавии 20 октября одновременно с президентскими выборами. Исход голосования был подведен в последние минуты подсчета голосов.

Согласно информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией после завершения голосования, изначально лидировала позиция «против».

После обработки 97,66% бюллетеней количество голосов за и против сравнялось — по 50%. В конечных итогах 50,46% высказались за евроинтеграцию, а 49,54% — против.

Ранее сенатор верхней палаты парламента Андрей Клишас заявил, что резкое увеличение количества голосов за вступление Молдавии в Евросоюз можно считать «ночными чудесами».

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле наблюдают «механическое, трудно объяснимое увеличение голосов в поддержку Санду» и стремление к вступлению в Евросоюз (ЕС).