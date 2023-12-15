Кандидат в президенты США Уэст считает, что Байден не будет принимать участия в выборах

По словам независимого кандидата в американские президенты Корнэла Уэста, действующий президент США Джо Байден может отозвать собственную кандидатуру на переизбрание в лидеры страны. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что есть риск того, что Байден не дойдет до этапа всеобщих президентских выборов в 2024 году на фоне увеличивающегося объема критики в его адрес по поводу международных конфликтов и экономики страны.

По мнению Уэста, действующий американский лидер может поступить по принципу Линдона Джонсона в 1968 году.