Кандидат в президенты США заявил, что нужно поддержать Израиль вместо Украины

Если придется выбирать между двумя странами, то у Соединенных Штатов в приоритете стоит их главный ближневосточный союзник, так считает Рон Десантис.

Претендент от Республиканской партии и губернатор Флориды считает, что на Ближнем Востоке у Америки нет сильнее союзника, чем Израиль. Этим и обуславливается выбор.

«Для меня это простой ответ. У нас с ними отношения, не похожие ни на какие другие», - указал он в своем интервью CNN.

В то же время у Украины для поддержки остается Евросоюз. По мнению Десантиса, европейцам надо самим нести свое бремя и не рассчитывать при этом на США. Это последовательная точка зрения претендента на пост главы Белого дома. Он до этого не раз высказывался о том, что Украина никоим образом не входит в перечень ключевых интересов Соединенных Штатов.