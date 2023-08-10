Кандидаты в президенты Эквадора приостановили свои кампании после убийства соперника на митинге

Четыре кандидата в президенты Эквадора объявили о приостановке своих избирательных кампаний после убийства на предвыборном митинге их соперника Фернандо Вильявисенсио.

Четыре кандидата в президенты Эквадора объявили о приостановке своих избирательных кампаний после убийства на предвыборном митинге их соперника Фернандо Вильявисенсио.

С соответствующими заявлениями выступили Отто Соннехольснер (коалиция «Давайте действовать»), Ян Топик (альянс «За страну без страха»), Яку Перес (коалиция «Конечно, это возможно») и Боливар Армихос (движение «Друг»).

Фаворит предвыборной гонки Луис Гонсалес из движения «Гражданская революция» немедленно завершил свою предвыборную встречу, когда узнал о гибели соперника.

Фернандо Вильявисенсио был застрелен во время предвыборного митинга в Кито вечером 9 августа. В результате нападения было ранено как минимум девять человек. Полиция задержала двух подозреваемых, еще один преступник получил смертельное ранение при попытке ареста.

Согласно опросам, погибший политик занимал четвертое-пятое место в предвыборной гонке.