Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не находится в состоянии мира из-за угрозы российских беспилотников. На встрече, организованной газетой Rheinische Post, он подчеркнул, что Германия не воюет, но и не живет в мире, и должна больше делать для собственной безопасности. Об этом узнали в РИА Новости .

Политик утверждает, что в течение нескольких недель наблюдаются нарушения воздушного пространства стран Северной Европы, и ситуация ухудшается. Мерц отметил сложности с нейтрализацией крупных дронов в густонаселенной стране. По его словам, ФРГ сталкивается с полетами беспилотников, шпионажем, угрозами в адрес публичных лиц, актами саботажа и кибератаками.

Ранее аналогичные заявления канцлер сделал на Schwarz Ecosystem Summit в Берлине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ указал на опасность воинственного курса Германии, учитывая ее историческое прошлое. Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность активностью НАТО у своих границ, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.

До этого в Совфеде заявили о попытках Зеленского втянуть в конфликт с РФ больше стран.