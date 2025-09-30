В Совфеде заявили о попытках Зеленского втянуть в конфликт с РФ больше стран

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о создании «воздушного щита» против России является провокацией и направлена на втягивание европейских стран в конфликт. Об этом он рассказал в интервью « Известиям ».

По мнению сенатора, подобные предложения украинского лидера свидетельствуют о том, что рассчитывать на собственные силы Киеву уже не приходится. Карасин отметил, что призывы к введению бесполетной зоны и заявления об угрозах для Европы служат лишь продолжением политики эскалации.

«Все законы, все положения устава ООН, все положения здравого смысла уже нарушены им и его командой. Поэтому это (предложение о «воздушном щите». — Ред.) — все провокационные замыслы. Я рассчитываю, что все-таки более трезвомыслящие европейские политики на это дело не пойдут, там наивных и послушных детей все-таки маловато», — подчеркнул он.

До этого, выступая 29 сентября на Варшавском форуме по безопасности, Зеленский предложил европейским странам рассмотреть возможность формирования «воздушного щита» от угроз со стороны России.

Ранее сообщалось, что в США заявили о неготовности НАТО к войне с Россией.