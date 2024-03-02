Канцлер ФРГ прокомментировал разговор военных по поводу возможного удара по Крымскому мосту

По словам немецкого канцлера Олафа Шольца, он оперативно даст разъяснение ситуации с записью разговора военных бундесвера об атаке на Крымский мост. Об этом сообщает агентство DPA.

Он добавил, что ведется тщательное расследование данного инцидента.

Напомним, что ранее главред группы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали возможность атаки на Крымский мост, причем так, чтобы Берлин ни в чем не обвиняли. При этом немецкое издание Bild сообщило, что разговор немецких военных вполне может быть подлинным.