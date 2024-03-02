Bild счел подлинными записи беседы офицеров ФРГ о подготовке удара по Крымскому мосту

Минувшим днем главред RT Маргарита Симоньян в соцсети опубликовала аудиозапись разговора, который велся несколькими высокопоставленными офицерами бундесвера, обсуждавшими атаку на Крымский мост 10-ю или 20-ю дальнобойными ракетами Taurus. Со слов журналиста, имеющееся в распоряжении аудио содержит много интересного.

Германское издание Bild полагает, что разговор офицеров бундесвера, о котором говорила Симоньян, может быть подлинным. В качестве подтверждение своей версии журналисты указывают на ряд фактов, что подтверждают произошедшее.

«Есть много оснований полагать, что запись подлинная. Можно предположить, что комната прослушивалась, телефон был компрометирован или он [офицер ФРГ] набирал номер через незащищенную сеть», — пишет Bild.

В продолжение темы немецкий таблоид выдвинул версию, что указанные аудиозаписи были сделаны в Сингапуре, где в это время как раз и пребывал один из участников данной провокационной беседы.

Ранее стало известно, что в немецких соцсетях начали блокировать обсуждавшие удар ракетами Taurus по Крымскому мосту аккаунт.