Картаполов обозначил возможные причины для использования ядерного оружия

По словам председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, отмена запретов для Украины на атаки по российской территории с использованием дальнобойных западных ракет может стать обоснованием для задействования ядерного арсенала. Об этом сообщило РИА Новости.

Он подчеркнул, что «окончательное решение примет Верховный главнокомандующий».

Картаполов добавил, что сделать недвусмысленные заявления невозможно, как и исключить какие-либо варианты, поэтому, по его мнению, «наши западные бывшие партнеры сильно обеспокоились, так как это серьезный аргумент».

25 сентября президент Владимир Путин во время заседания Совета безопасности предложил внести поправки в ядерную доктрину России.

В частности, рассматривать нападение со стороны любого неядерного государства, если оно происходит с поддержкой или участием ядерной державы, как совместное нападение.

Применение ядерного оружия будет обосновано наличием «достоверных данных о массовом старте средств воздушно-космического нападения» и их пересечении границы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал эти предложения «безответственными» и «несвоевременными», а генсек НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал их как попытку запугать Украину и альянс.

Ранее Медведев пообещал оставить от Эстонии «мокрое место» в случае удара по России.