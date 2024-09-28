Медведев пообещал оставить от Эстонии «мокрое место» в случае удара по России

От стран, которые рассматривают вопрос нанесения превентивного удара по территории России, останется «мокрое место» в случае ответа РФ тактическим ядерным оружием.

Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Генштаба вооруженных сил Эстонии Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по территории РФ в случае появления признаков подготовки к нападению на страну НАТО, сообщает ТАСС.

Зампред Совбеза также напомнил о пятой статье Вашингтонского договора (о взаимной помощи стран НАТО). Он подчеркнул, что, когда документ сработает, этого государства уже не будет существовать.

Ранее Медведев заявил, что Трамп не снимет санкции против России после избрания президентом США.