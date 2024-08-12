Депутат Картаполов: в России нет необходимости проводить мобилизацию

В России не объявят мобилизацию в связи с ситуацией в Курской области. Об этом в понедельник, 12 августа, каналу SHOT сообщил депутат Государственной думы РФ, глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, в зоне боестолкновений в Курской области достаточно российских военнослужащих, защищающих Отечество.

6 августа ВСУ незаконно вторглись на территорию РФ, проникнув в Курскую область под массированный обстрел Суджанского района региона. На данный момент бои на приграничных территориях области против боевиков ВСУ продолжаются.

11 августа Министерство обороны РФ сообщило, что украинские войска на Курском направлении потеряли до 1350 солдат и до 52 единиц военной техники.

Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС). Эксперты журнала Forbes назвали эти действия со стороны Киева безумием. Они считают, что ВСУ таким образом создают информационный шум, чтобы отвлечь общественность от провалов на фронте.