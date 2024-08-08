Forbes: атака ВСУ на Курскую область является безумием

Ирландский журналист Чей Боуз считает акцию ВСУ безумием, а ее единственной целью — попытку создать информационный шум и отвлечь общественность от провалов украинской армии.

«Обреченной вылазкой» назвал атаку американский обозреватель Дэвид Экс. Он отметил, что российская северная группировка сможет остановить украинское наступление, не привлекая полки с Востока.

Эксперт по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин также отметил, что Киев решился на азартную игру с очень высокими ставками, находясь в удручающем положении.

Аналитики сходятся в том, что Украина просто потеряет войска, которые могли бы помочь на других участках фронта. По данным Минобороны, противник за сутки потерял на Курском направлении до 400 человек и 32 единицы бронетехники.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что у украинских боевиков не хватит ресурса, чтобы захватить Курскую АЭС.