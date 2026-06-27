«Катастрофа для Европы». Миршаймер предупредил о риске ядерного конфликта из-за ударов дронов по России

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ситуация вокруг украинского конфликта приобретает крайне тревожный характер. В эфире YouTube-канала Deep Dive он отметил, что дальнейшее оказание помощи Киеву со стороны европейских стран может обернуться серьезной эскалацией и создать прямые риски для самой Европы.

Миршаймер подчеркнул, что, по его наблюдениям, широкая западная аудитория и представители дипломатических и внешнеполитических кругов зачастую недооценивают глубину возможных последствий. Профессор полагает, что действия Запада, по сути, поощряют использование украинскими беспилотниками целей на российской территории. Такая тактика, убежден эксперт, не ускоряет завершение боевых действий, а напротив, способна привести к их дальнейшему разрастанию.

В развитие своей мысли Миршаймер допустил, что при сохранении текущего вектора эскалации Россия может нанести удары обычными вооружениями по военным объектам, расположенным в европейских странах. Данный сценарий политолог назвал действительно опасным, поскольку он способен вывести существующее противостояние на принципиально иную ступень.

Ранее Миршаймер заявил, что никакие Tomahawk не помогут ВСУ переломить ситуацию на передовой.