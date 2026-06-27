Филимонов объяснил очереди на АЗС в Вологодской области ажиотажем, а не дефицитом топлива

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов прокомментировал ситуацию с очередями на автомобильных заправочных станциях (АЗС) в регионе, передает интернет-портал «Южный Федеральный». По его словам, скопления машин не связаны с дефицитом горючего. Причина — в том, что многие автомобилисты перед выходными заливают полный бак и покупают бензин в канистры.

По словам Филимонова, запасов нефтепродуктов в Вологодской области хватает, а его поставки идут по графику. На нефтехранилище «Лукойла» в Вологде создан необходимый резерв горючего. Компания меняет маршруты доставки и увеличивает число рейсов, чтобы все автозаправочные станции работали без сбоев.

Власти региона призвали водителей заправлять транспорт только по необходимости — чтобы избежать образования очередей и не создавать искусственный ажиотаж. Губернатор подчеркнул, что паниковать причин нет.

Ранее сообщалось, что АЗС «Нефтьмагистраль» снизила цены на бензин и дизель в Подмосковье после запроса ФАС.