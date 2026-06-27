«Страховка, курсы и 50 тысяч пенсии». Россияне рассказали, что для них важно при трудоустройстве

Согласно опросу сервиса «Работа.ру» и СберНПФ, 65% респондентов младше 35 лет считают социальный пакет обязательным условием при приеме на работу. Об этом сообщат «Газета.Ru» .

Среди всех возрастных групп эту позицию разделяют лишь 40%. Для 23% молодежи соцпакет важен, но не является определяющим, и только 12% не учитывают его при выборе работодателя. Самыми востребованными опциями среди молодых оказались добровольное медицинское страхование (81%), обучение за счет компании (52%), страхование от несчастных случаев (48%), а также корпоративная пенсия и транспорт (по 44%). В общем рейтинге корпоративная пенсия заняла второе место.

Амбиции молодежи в отношении будущего дохода высоки: 65% опрошенных до 35 лет рассчитывают на корпоративную пенсию свыше 50 тыс. рублей. Среди всех россиян доля желающих получать такую сумму составляет 50%.

«Россиянам не хватает информации, чтобы копить на пенсию вместе с работодателем. Половина участников нашего исследования заявили, что не слышали о такой возможности. При этом каждый пятый хотел бы участвовать в корпоративной пенсионной программе, хотя в компании такой опции сейчас нет... Важно подключать компании к регулярному информированию о способах формировать пенсионный капитал», — отметила генеральный директор СберНПФ Ольга Изюмова.

Из тех, кто уже участвует в таких программах, 42% ценят возможность экстренного доступа к средствам, 29% — снятие всей суммы, 28% — сохранение накоплений при смене работы. Более половины (57%) хотят, чтобы компания помогала копить, треть (36%) — полностью обеспечивала выплаты .

Опрос проводился в июне 2026 года среди 3 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее сообщалось о том, что 24% россиян сомневаются в способности ИИ выполнять рабочие задачи.