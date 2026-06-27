«Стеклянный дождь над заводским районом». ВСУ атаковали предприятие в Волгограде

В ночь на 27 июня вооруженные силы Украины нанесли удар по Волгограду. Есть жертвы среди мирного населения. Также зафиксированы повреждения объектов на территории города. По предварительной информации, ранения различной степени тяжести получили десять человек. Пострадавшие экстренно госпитализированы. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона проинформировал, что средства противовоздушной обороны отразили нападение высокоскоростных воздушных целей на область. На производственных мощностях одного из волгоградских предприятий зафиксированы повреждения. Очаги возгорания, возникшие в результате атаки, удалось потушить. В настоящий момент уточняются масштабы разрушений, ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.

«На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет», — поделился Андрей Бочаров.

Ранее сообщалось о том, что в Волгоградской области ввели режим ракетной опасности.