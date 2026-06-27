«Ночной удар с моря». Два беспилотника уничтожены в Балаклавском районе
Развожаев: два БПЛА уничтожены при отражении атаки на Севастополь
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Военные подразделения отражают воздушную атаку на Севастополь. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уже ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. Такую информацию озвучил губернатор Михаил Развожаев.
По словам главы региона, оба дрона были уничтожены в границах Балаклавского района.
Напомним, что 24 июня поступали сведения о двух пострадавших в Севастополе в результате удара БПЛА со стороны вооруженных сил Украины.
Накануне Минпросвещения РФ сообщило о вывозе детей из «Артека» после приостановки смен. Детей отправили домой и в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Это связано с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму.
Ранее сообщалось о том, что МЧС Крыма объявило ракетную опасность в регионе.