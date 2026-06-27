«Ночной удар с моря». Два беспилотника уничтожены в Балаклавском районе

Военные подразделения отражают воздушную атаку на Севастополь. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уже ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. Такую информацию озвучил губернатор Михаил Развожаев.

По словам главы региона, оба дрона были уничтожены в границах Балаклавского района.

Напомним, что 24 июня поступали сведения о двух пострадавших в Севастополе в результате удара БПЛА со стороны вооруженных сил Украины.

Накануне Минпросвещения РФ сообщило о вывозе детей из «Артека» после приостановки смен. Детей отправили домой и в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Это связано с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму.

Ранее сообщалось о том, что МЧС Крыма объявило ракетную опасность в регионе.