«Экзамен без права на ошибку?». В Госдуме предложили разрешить пересдавать несколько предметов ЕГЭ

Депутат Александр Аксененко направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову инициативу о возможности пересдавать несколько дисциплин Единого госэкзамена в рамках одной кампании. Об этом сообщает РИА Новости .

Сейчас разрешено добровольно пересдать лишь один из предметов, сданных в текущем году. Аксененко назвал это ограничение спорным: на итоги влияют стресс, трактовка заданий и технические сбои. Он подчеркнул, что выбор единственного предмета не учитывает ситуаций, когда требуется повысить результат по нескольким дисциплинам.

Предлагается оставить норму об аннулировании предыдущего балла, но снять лимит на число пересдаваемых экзаменов в текущем году. Автор инициативы убежден, что такой шаг создаст более честные условия для всех участников. В обращении к министру он напомнил: цель ЕГЭ – объективная оценка знаний и равный доступ в вузы, а если абитуриент готов подтвердить высокий уровень по нескольким направлениям, система обязана дать ему эту возможность.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье четыре выпускника набрали 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ.