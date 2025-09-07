Казармы вместо гостиниц: мигрантов переселят из британских отелей

В рамках борьбы с миграционным кризисом правительство Великобритании намерено принять ряд решительных мер. Согласно информации, опубликованной изданием Telegraph, в ближайшие недели будет представлен план, предусматривающий перевод лиц, ищущих убежища, из гостиниц в перепрофилированные армейские казармы, расположенные на территориях упраздненных военных баз.

Данная инициатива курируется министром внутренних дел Шабаной Махмуд, которая действует по прямому поручению премьер-министра Кира Стармера. Основной задачей нового плана является установление контроля над сложной ситуацией, связанной с нелегальным пересечением пролива Ла-Манш мигрантами на надувных лодках.

Ранее сообщалось о том, что украинцам начали отказывать в убежище в Британии.