Американское аналитическое издание The National Interest указывает на системные просчеты в военной стратегии Украины как на ключевую причину ее неудач в противостоянии с Россией.

По мнению экспертов, одним из критических факторов является острая нехватка бронетехники в украинской армии. Эта проблема, как полагают аналитики, ставит под сомнение саму возможность победы Украины в конфликте.

В материале подчеркивается парадоксальный эффект этой нехватки: с одной стороны, дефицит делает каждый уцелевший танк чрезвычайно ценным активом. С другой — это вынуждает командование действовать с большей осторожностью, что в конечном итоге приводит к замедлению наступательных операций и снижает готовность подразделений идти на оправданный риск в бою.

