Келлог обвинил Россию в «эскалации» конфликта на Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог сделал заявление в социальной сети X, в котором возложил на Россию ответственность за обострение ситуации на Украине.

Поводом для такого утверждения послужили недавние точечные удары российских Вооруженных сил.

Келлог выразил мнение, что подобные действия ведут к «эскалации конфликта». Главный риск любого военного противостояния — это рост напряженности, складывается впечатление, что Россия выбирает именно этот путь, отметил американский представитель.

Со своей стороны, российское военное ведомство неоднократно подчеркивало, что при проведении операций воздействию подвергаются исключительно объекты военного назначения: элементы инфраструктуры, места дислокации живой силы и центры принятия решений командования ВСУ. Удары по гражданским объектам категорически отрицаются.

