Кэндис Оуэнс обвинила армию США в нападении на Чарли Кирка: что известно о «разоблачительном» письме

Американская журналистка и консервативный комментатор Кэндис Оуэнс сделала резонансное заявление, обвинив вооруженные силы США в причастности к недавнему нападению на соратника известного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает РИА Новости.

Конфликт вокруг инцидента в Университете долины Юта приобрел новый оборот. После того как 22-летнего Тайлера Робинсона обвинили в смертельном нападении на 31-летнего активиста Чарли Кирка, в дело вмешалась известная журналистка Кэндис Оуэнс.

Она опубликовала в соцсетях сенсационное утверждение, заявив, что к преступлению причастна американская армия. По словам Оуэнс, она получила на электронную почту письмо от человека, представившегося военнослужащим. Этот источник якобы готов предоставить информацию, которая полностью раскроет дело.

Полиция и прокуратура пока никак не прокомментировали эти обвинения, сосредоточившись на судебном преследовании задержанного Робинсона, которому грозит смертная казнь.

