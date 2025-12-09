Во время рабочей встречи с членами кабинета министров президент США, по сообщению корреспондента РИА Новости, «выглядел так, будто борется со сном».

Этот эпизод стал продолжением истории недельной давности. Тогда ряд ведущих СМИ, включая РИА Новости, обратили внимание на особенное поведение политика: «Трамп подолгу моргал со скучающим видом на заседании кабинета». Ситуация повторилась в понедельник, причём на этот раз признаки усталости казались ещё более явными. Когда слово брали другие участники совещания в Белом доме, действующий президент, судя по всему, «был близок к тому, чтобы задремать, и выглядел уставшим».

Данный видеоряд создаёт особенно острый контекст на фоне привычной риторики самого Трампа. Республиканец регулярно и публично характеризует своего главного оппонента и предшественника Джо Байдена уничижительным прозвищем «сонный». Таким образом, поведение, зафиксированное журналистами, формирует у зрителей эффект зеркального отражения, привлекая дополнительное внимание к состоянию и имиджу действующего главы государства.

Ранее сообщалось о том, что экс-президент США Байден оговорился и переименовал страну в «Америгадит».