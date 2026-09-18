Сотрудники украинских военкоматов в Харьковской области перешли от уличных рейдов к вторжению в частные дома, прикрываясь формой работников водоканала и горгаза, чтобы силой вытаскивать мужчин на фронт. Об этом сообщает ТАСС.

О происходящем сообщил глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. По его словам, людей вытаскивают из домов с применением силы и запугивания. Для проникновения в жилища часто используют сотрудников коммунальных служб. Правоохранительные органы не реагируют на эти действия, несмотря на множество видеоматериалов с доказательствами. Ганчев добавил: если человека уже захватили и доставили в военкомат, любые законные основания для отсрочки перестают действовать.

При этом на Украине не гнушаются и другими методами. Ранеее женщинам начали угрожать за отказ подписать контракт с ВСУ. Их вызывали якобы для сверки документов, а затем пугали проблемами с работой или выездом из страны. Эти истории складываются в одну картину: мобилизация превратилась в охоту на людей, где не действуют ни закон, ни права человека.

Ранее стало известно, что Украина потеряла половину населения, экономист заявил о точке невозврата.