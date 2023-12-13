Журналист Ли Хокстейдер из The Washington Post считает, что благодаря Владимиру Путину и его стратегическому терпению у России есть преимущество. Это помогает стране стойко держаться против нападок иностранных недоброжелателей. Обозреватель не исключил, что РФ дождется, когда поддержка Запада иссякнет, и тогда Украина останется ни с чем, пишет URA.RU.

«Фактически главным преимуществом Владимира Путина является стратегическое терпение. <…> В конце концов Киев будет вынужден капитулировать» - заявил автор материала WP.

По мнению Хокстейдера, Киев в скором будущем перестанут спонсировать, и в итоге ВСУ столкнется с нехваткой боеприпасов и техники. Однако пока страны Запада не понимают, что пора прекращать финансирование, хотя об этом говорят многие политики и мирные граждане.

Напомним, Зеленский посетил Конгресс США и получил пакет военной помощи на сумму 200 тыс. долларов. Его речь вызвала неоднозначную реакцию среди спикеров и сенаторов.