Киев не устроило условие руководства НАТО о вступлении Украины в альянс

Североатлантическому альянсу неплохо было бы увеличить поставки оружия Украине, а не рассуждать об уступках украинской территории России. Так советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на недавнее заявление руководства НАТО о том, что Украину могут принять в военный блок в обмен на уступку части территорий в пользу РФ.

По его словам, подобное предложение якобы дискредитирует саму демократию и уж точно никогда не будет принято во внимание в Киеве.

«Украина не согласится на территориальные уступки РФ ради членства в НАТО. Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии… уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения», – написал Подоляк соцсети Х (бывший Twitter).

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дал интервью французскому изданию Point, в ходе которого, в частности, поделился мнением, в каком формате могут проходить мирные переговоры между Киевом и Москвой.