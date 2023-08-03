Киев подтвердил причастность СБУ к атакам на Крымский мост

Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что СБУ принимало участие в организации теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года и в июле 2023 года.

В интервью на украинском телевидении Данилов подтвердил, что ВСУ не может использовать поставленное западными странами оружие для ударов по российской территории. Однако, по его словам, такая мера не распространяется на вооружение, которое производит украинский военно-промышленный комплекс. Слова Данилова приводят РИА Новости.

«Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае», – сказал Данилов.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого было повреждено порядка 250 метров шоссейного полотна. Несколько человек погибли. Теракт был организован с использованием грузовика, в который было спрятано взрывное устройство. Террористы замаскировали бомбу в рулоне с полиэтиленовой пленкой.

17 июля 2023 года киевский режим совершил вторую попытку атаковать Крымский мост с использованием надводных беспилотников. В результате – было повреждено автомобильное полотно, два человека погибли. Несовершеннолетняя девочка с травмами была доставлена в больницу.

Ранее руководитель СБУ Василий Малюк подтвердил причастность Украины ко взрыву на Крымском мосту в октябре 2022 года.