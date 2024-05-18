Киевский режим в очередной раз воззвал к американским властям оказать помощь в противостоянии с Россией. Как пишет The Wall Street Journal, на сей раз Зеленский и его команда просят США предоставить Киеву разведданные о расположении российских войск на территории РФ, чтобы нанести по ним точный ракетный удар.

Как отмечает генерал ВВС К.К. Браун-младший, это первая просьба такого рода от Киеве, в которой он предлагает администрации президента Штатов Джо Байдена фактически содействовать в нанесении удара по российской территории.

«Они попросили США о помощи для нанесения удара по России. Речь шла не о конкретной системе вооружений, а о дополнительной помощи в нанесении удара по русским», — заявил он.

Американский высокопоставленный военачальник согласился с тем, что Армия России довольно активно двигаются по направлении к Харькову. Браут-младший добавил, это делается для того, чтобы, в соответствии с недавним поручение президента Владимира Путина, создать для защиты от постоянных прилетов ВСУ по жителям Белгородской области так называемую санитарную зону.

Напомним, Армия России несколько дней активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Так, российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка, и вошли в Волчанск.