Ким Чен Ын назвал свой визит во Владивосток демонстрацией важности отношений с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын высказался о своем визите в Россию, назвав его показателем приоритета отношениям Пхеньяна и Москвы, проинформировали в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что указанную позицию северокорейский руководитель озвучил сразу по прибытии на спецпоезде на железнодорожную станцию Хасан в Приморском крае.

«Ким Чен Ын считает, что его визит в Россию демонстрирует важность стратегических отношений между Пхеньяном и Москвой», - приводится в сообщении ЦТАК.

Также сообщается, что визит Кима в Россию наглядно показывает позицию партии и правительства КНДР, направленную на дальнейшую консолидацию отношений двух стран.

Напомним, рано утром во вторник, 12 сентября, глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. Видео со станции Хасан на российско-корейской границе было растиражировано в соцсетях. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына примет участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.