На грандиозном торжественном собрании, посвященном 80-летнему юбилею Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил о своей решимости идти вперед в единстве с народом.

Масштабное мероприятие, состоявшееся 9 октября на знаменитом столичном стадионе «1 Мая», собрало политическую и военную элиту страны, а также представителей зарубежных делегаций из дружественных государств, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Появление лидера нации на трибуне под торжественные звуки марша стало сигналом для начала красочного фейерверка, озарившего небо над Пхеньяном. В рамках церемонии на арене были подняты государственный флаг КНДР и знамя Трудовой партии, после чего Ким Чен Ын обратился к присутствующим с программной речью.

Центральное место в его выступлении заняла ключевая роль народа в достижениях страны. Лидер Северной Кореи подчеркнул, что именно народ, его безграничная преданность и доверие на протяжении восьмидесяти лет были фундаментом всех свершений и побед партии.

«С верой в народ, который поддерживает нашу партию, я непременно буду делать эту страну более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем», — заявил Ким Чен Ын.

Это торжественное собрание, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), стало еще одним демонстрацией сплоченности северокорейского общества вокруг идей ТПК и ее руководства.

