Ким Чен Ын с концертом принял главу Минобороны РФ Белоусова в Пхеньяне

Глава российского оборонного ведомства сегодня, в субботу, 30 ноября, прибыл с официальным визитом в Пхеньян.

Как проинформировали в ЦТАК, Ким Чен Ын лично принял Белоусова в стенах Дома культуры «25 апреля». Мало того, в честь высокопоставленного гостя из России был дан концерт. В ходе выступления мужской хор и военный оркестр исполнили такие знакомые каждому россиянину композиции, как «Родина-мать» и «Священная война».

«29 ноября в Доме культуры „25 апреля“ прошел концерт в честь военной делегации РФ во главе с министром обороны Андреем Белоусовым, которая с чувством дружбы прибыла в нашу страну. Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил концерт вместе с российскими друзьями», — передает агентство.

Там добавили, что русские песни как никакие другие «отражают доблестный дух народа России и его армии», которые борются за мир во всем мире.