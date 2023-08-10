Ким Чен Ын заявил о наращивании подготовки армии КНДР для наступления

Глава КНДР Ким Чен ЫН заявил о наращивании подготовки армии государства. Соответствующее заявление он сделал во время заседания комиссии Трудовой партии. Его слова передает ЦТАК КНДР, сообщило издание РИА Новости .

В ЦТАКе сообщили, что лидер произвел анализ ситуации на полуострове и поблизости, после чего пришел к выводу, что есть нужда в повышении уровня подготовки в рядах армии.

Сообщается также, что во время заявления, Ким Чен Ын указал на то, как важно обладать сильной армией для воплощения имеющейся военной стратегии. Лидер призвал обеспечить армию более мощными ударными средствами для выполнения установленной задачи по сдерживанию потенциальной войны.

В ЦТАК также сообщили, что на том же заседании был назначен новый начальник генерального штаба КНА. Пост главы корейского генштаба занял Ли Ен Гиль.