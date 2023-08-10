Китай грозит ответить на новые ограничения США

В Минкоммерции КНР заявили, что Китай может предпринять ответные меры после введения ограничений на инвестиции в технологическую сферу государства со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщили РИА Новости .

Ведомство от лица Пекина выразило надежду на то, что Штаты уважают законы рыночной экономики и конкуренции. Там также отметили, что власти Штатов своими действиями разрывают инвестиционные связи.

Там подчеркнули, что эти ограничения влияют на принятие бизнес-решений и мировой торговый порядок, а также негативно сказываются на глобальных цепочках поставок.

В Минкоммерции заключили: Китай обеспокоен фактом введения этих ограничений и оставляет за собой право на принятие ответных мер.