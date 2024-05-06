Китай поддержит мирную конференцию при условии, что за нее выступят и РФ, и Киев

Китайская сторона поддержит инициативу проведения международной конференции по урегулированию украинского конфликта в том случае, если за проведение данного мероприятия выступят обе стороны текущего конфликта. Соответствующее заявление сделал накануне председатель КНР Си Цзиньпинь, его слова передает «Интерфакс» .

Китайский лидер подметил, что при проведении подобной конференции, в равных условиях должны быть все стороны. Он подчеркнул важность справедливого рассмотрения всех возможных вариантов урегулирования конфликта.

Си Цзиньпинь также выдвинул предположение, что для будущего нахождения такого решения, всем заинтересованным сторонам нужно будет возобновить диалог и попытаться вернуть взаимное доверие.

Председатель КНР заявил о том, что поддерживает идею о приостановке всех мировых конфликтов на период Олимпиады 2024 года во французской столице.