Китай потребовал от РФ расследования по жестокому обращению с китайцами

Китайское посольство в РФ возмущено «жесткими и чрезмерными действиями» российских правоохранителей в отношении китайцев на границе с Казахстаном. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» .

Сообщается, что происшествие с китайцами произошло 29 июля. 5 граждан КНР были несколько раз допрошены в течение 4 часов. Им отказали во въезде и аннулировали их визы.

Посольство КНР провело расследование инцидента и сделало представление МИДу РФ, ФСБ и пограничной службе. Дипломаты указали на то, что инцидент противоречит концепции дружбы КНР и РФ, а также растущей тенденции на гуманитарный обмен между сторонами.

Китайские дипломаты требуют объяснений причин инцидента и принятия соответствующих мер по устранению подобного влияния. Они также требуют, чтобы подобное не повторялось более. Дипмиссия призвала Россию провести собственное расследование произошедшего.