Китай прокомментировал новые ограничения США

КНР расстроены недавними ограничениями на китайскую технологическую отрасль со стороны США. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя китайского посольства в столице Штатов.

Он рассказал изданию, что ограничения сильно скажутся на интересах как китайского, так и американского бизнеса. Он отметил, что ограничения усложнят кооперацию и негативно скажутся на доверии к американскому бизнес-климату в мировом сообществе. Китайский дипломат заявил, что китай видит в действиях США курс на размежевание экономик стран.

Указ об ограничениях стал реакцией Штатов на потенциальную угрозу нацбезопасности со стороны подозрительных стран по мнению правительства США. Штаты опасаются, что зарубежные технологии могут быть использованы для разведки и слежки.