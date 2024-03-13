Китайские власти допустили применение силы для возвращения под свой контроль Тайваня

Китай считает лучшим решением проблемы мирные способы, но не исключает и силового варианта. Об этом заявил Чэнь Биньхуа, представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР. Его слова привел ТАСС .

Чиновник во время выступления на брифинге заявил, что при восстановлении своей территориальной целостности берут за основу принцип «одна страна – две системы». Есть надежда, что с его помощью все удастся наладить миром. Но при этом Пекин не отказывается и от других вариантов.

«Мы ни в коем случае не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер», - указал он.

По слова Биньхуа, такой подход направлен прежде всего на возможное вмешательство в эту проблему извне, а также на небольшое число «тайваньских сепаратистов». Он также назвал очень сложной и крайне серьезной текущую ситуацию, которая сложилась в Тайваньском проливе.

Ранее на отсутствие интереса со стороны Китая пожаловались на Украине. Украинские дипломаты якобы десятки раз запрашивали встречи с членами правительства КНР, но почти каждый раз не получали желаемого. Правительство КНР довольно безразлично относится к контактам с Киевом, не считая их важными.