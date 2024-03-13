Китайские власти допустили применение силы для возвращения под свой контроль Тайваня
Фото: [pxhere.com]
Китай считает лучшим решением проблемы мирные способы, но не исключает и силового варианта. Об этом заявил Чэнь Биньхуа, представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР. Его слова привел ТАСС.
Чиновник во время выступления на брифинге заявил, что при восстановлении своей территориальной целостности берут за основу принцип «одна страна – две системы». Есть надежда, что с его помощью все удастся наладить миром. Но при этом Пекин не отказывается и от других вариантов.
«Мы ни в коем случае не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер», - указал он.
По слова Биньхуа, такой подход направлен прежде всего на возможное вмешательство в эту проблему извне, а также на небольшое число «тайваньских сепаратистов». Он также назвал очень сложной и крайне серьезной текущую ситуацию, которая сложилась в Тайваньском проливе.
Ранее на отсутствие интереса со стороны Китая пожаловались на Украине. Украинские дипломаты якобы десятки раз запрашивали встречи с членами правительства КНР, но почти каждый раз не получали желаемого. Правительство КНР довольно безразлично относится к контактам с Киевом, не считая их важными.