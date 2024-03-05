На Украине жалуются на безразличие властей Китая, пишет агентство Bloomberg . Со ссылкой на источник издание сообщило, что посол Украины в КНР Павел Рябикин за неполный год запросил десятки встреч с представителями китайского правительства, но добился всего нескольких.

Отмечается, что с лета 2023 года Рябков отправил около 40 запросов в различные министерства и муниципалитеты КНР. В Пекине информацию прокомментировали, заявив, что меду Китаем и Украиной остается «непрерываемая» связь.

Автор материала отмечет, что другие страны интересуются Украиной и пытаются заручиться поддержкой мирных переговоров, в то время как в Китае к украинским политикам проявляют «безразличие».

Китай в феврале 2023 года представил свой план по урегулированию украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов. В частности, этот план включает в себя призывы к прекращению огня, уважение интересов всех сторон в области безопасности, а также решению гуманитарного кризиса на Украине.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также защите мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что только США и Китай могут помочь Киеву и заставить Россию покинуть украинскую территорию.

Мы также сообщали, что Зеленский намерен привлечь Пекин к урегулированию украинского кризиса.