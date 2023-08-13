Китайское издание предрекло прекращение помощи Киеву со стороны США
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Соединенные Штаты перестанут оказывать масштабную помощь Украине перед началом президентских выборов. Соответствующее заявление сделали в китайском издании Guancha.
Автор статьи объяснил, что партии станут учитывать мнение избирателей. Там также привели статистику, согласно которой, среди жителей Штатов растет недовольство тем фактом, что материальное положение страны ухудшается из-за того, что правительство продолжает бросать огромные деньги в «бездонную яму» в виде Украины.
Автор статьи также указал на то, что во время президентских выборов, ни один политик в здравом уме не станет идти против избирателей. Масштабное спонсирование Украины кончится во время предвыборной кампании, заключили в издании.