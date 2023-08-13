Автор статьи объяснил, что партии станут учитывать мнение избирателей. Там также привели статистику, согласно которой, среди жителей Штатов растет недовольство тем фактом, что материальное положение страны ухудшается из-за того, что правительство продолжает бросать огромные деньги в «бездонную яму» в виде Украины.

Автор статьи также указал на то, что во время президентских выборов, ни один политик в здравом уме не станет идти против избирателей. Масштабное спонсирование Украины кончится во время предвыборной кампании, заключили в издании.