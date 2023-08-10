Авторы материала указали на то, что правительство США даже не прячется от этого и продолжает в открытую грабить страны, хвастаясь своим превосходством.

Они также вспомнили ситуацию с Сирией, где военные Штатов отобрали у республики пшеницу и нефть, оставив после себя ущерб почти на $26 млрд. Авторы подчеркнули, что затяжной кризис в стране там вызвал бедность населения.

Они также обвинили США в захвате танкеров с нефтью, принадлежащих Ирану. Журналисты утверждают, что США в тайне переправляют себе иранский груз, который после перепродают. Авторы заявили, что причиной для подобных действий является прибыль Вашингтона и лишение ресурсов тех государств, что ему неугодны.

Журналисты заключили: американское правительство отказывается признать свою грабительскую суть и не заботится о том, что подумает мир.