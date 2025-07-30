КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке к ядерной войне

Высокопоставленный представитель Северной Кореи Пак Ин Чхоль, занимающий пост председателя Верховного народного собрания КНДР, выступил с резкими обвинениями в адрес США и Южной Кореи на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве, передает ТАСС.

По его словам, эти страны активно готовятся к развязыванию ядерного конфликта на Корейском полуострове, что вынуждает Пхеньян принимать решительные меры для защиты своей независимости и территориальной неприкосновенности.

В своем выступлении северокорейский парламентарий особо подчеркнул жизненную необходимость для его страны обладания ядерным оружием как средства сдерживания. Он прямо обвинил Вашингтон и его союзников в сознательной дестабилизации обстановки в регионе с целью сохранения своего доминирующего положения, заявив, что КНДР не будет терпеть подобные действия.

Примечательно, что на той же международной встрече присутствовал председатель Национального собрания Южной Кореи У Вон Сик, однако никаких контактов между делегациями двух корейских государств не произошло.

Ранее Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила о полном отсутствии у Пхеньяна намерений вести какие-либо переговоры с Сеулом.