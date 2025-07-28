КНДР отвергла мирные переговоры с Южной Кореей

Северная Корея не проявляет заинтересованности в налаживании отношений с Южной Кореей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), цитируя слова заместителя главы департамента Центрального комитета Рабочей партии Кореи, Ким Е Чжон, которая также является сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Данное заявление последовало в ответ на попытки южнокорейского президента Ли Чжэ Мена наладить примирение. В публикации подчеркивается, что Пхеньян исключает любые мирные переговоры с Сеулом.

«Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам нечего обсудить за столом переговоров», — заявила Ким Е Чжон.

В Северной Корее также заявили, что решение Южной Кореи о прекращении психологического воздействия на население КНДР не является значимым. Ким Е Чжон подчеркнула, что власти Южной Кореи объявили Пхеньян своим главным противником, что делает невозможным изменение текущей ситуации.

По словам Ким Е Чжон, действия нового правительства Южной Кореи, включая прекращение пропагандистского вещания и распространения листовок, а также предложения о частных поездках в КНДР, воспринимаются в Пхеньяне не как проявление доброй воли, а как простое исправление собственных ошибок.

Она также подвергла критике предложение нового министра по делам объединения Южной Кореи, Чон Дон Ена, о возобновлении диалога и сотрудничества, отметив, что за риторикой Сеула по-прежнему скрывается приверженность военному альянсу с США и продолжение антисеверокорейского курса, что не отличается от политики предыдущих администраций.

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне благополучно приземлился первый прямой авиарейс из Москвы.