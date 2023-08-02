КНДР ответила на запрос ООН о перебежавшем на их сторону американском военном

Правительство КНДР дало ответ на запрос от командования сил ООН о перешедшем на их сторону военном США Трэвисе Кинге. Соответствующее заявление сделал представитель Пентагона Патрик Райдер. Его слова передали РИА Новости .

В своем заявлении Райдер подтвердил ответ со стороны КНДР командованию организации.

Чиновник также добавил, что корейскому правительству передавались запросы о военном по каналам миротворческий сил, но обновленной информации у Пентагона нет.

24 июля командование ООН приступило к ведению переговоров с КНДР по поводу возвращения Трэвиса Кинга.

Недавно стало известно о солдате США, незаконно пересекшим границу между Южной и Северной Кореей. Тогда поступала информация о том, что Кинг находился там преследуя туристические цели.