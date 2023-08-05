КНДР призвала ООН осудить распространение ядерного оружия США

Постоянное представительство КНДР при ООН в Женеве призвало мировое сообщество осудить распространение ядерного оружия со стороны США и предпринять меры по обеспечению мира. Соответствующее заявление было опубликовано в пресс-релизе, опубликованном ЦТАК республики. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В нем говорится, что государства всего мира должны выступить с осуждением применения ядерного оружия и противоправных действий со стороны Соединенных Штатов, таких как распространение подобного оружия.

В представительстве подчеркнули, что угроза миру и его безопасности в данный момент исходит, по большей части, от Штатов.

Представители КНДР также призвали США перестать совершать преступления и нарушать международную систему разоружения.

Представители также отметили, что КНДР – ответственное государство в вопросах ядерного оружия, и ее силы никогда не станут угрозой для государств, уважающих ее суверенитет.