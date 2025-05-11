«Коалиция дебилов»: пользователи Сети высмеяли встречу в Киеве
Встречу европейских лидеров в Киеве подняли на смех
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10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встреча западных лидеров с главой киевского режима вызвала бурю негодования среди пользователей соцсети X.
Пользователь с ником Eric назвал эти переговоры «коалицией дебилов». Его поддержал First Punch, назвавший участников переговоров «клоунами».
Ранее Орбан объяснил, почему пошел на открытый конфликт с Зеленским.