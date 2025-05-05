Орбан объяснил, почему пошел на открытый конфликт с Зеленским

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, пошел на открытый конфликт с Зеленским потому, что президент Украины стал открыто угрожать Будапешту. Такое заявление сам венгерский лидер сделал во время выступления в парламенте, его слова привел ТАСС.

По утверждению премьера, он долгое время не поддавался на провокации Киева. Затем Зеленский выразил свое недовольство референдумом в Венгрии по поводу принятия Украины в Евросоюз. Он тогда выразил мнение, что Орбан якобы совершает опасные поступки.

«В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами», — указал венгерский политик.

Он добавил, что ни ЕС, ни Украина не имеют права диктовать Будапешту, что именно ему делать. По этой причине он пошел на обострение отношений с Киевом и берет все последствия на себя.

Ранее Орбан заявил, что в случае вступления Украины в Европейский союз Европа станет слабее. Он также напомнил, что Европейский союз никогда не расширялся в качестве благотворительного акта. В пример Орбан поставил Венгрию, которую, с его слов, взяли в объединение по причине выгоды для других государств-членов ЕС.