В случае победы оппозиционных сил на предстоящих в ноябре этого года выборах в парламент Грузии, Тбилиси откроет военное противостояние с Россией, присоединившись к Украине, заявил телеканалу Rustavi-2 грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Как подчеркнул Кобахидзе, опираясь на опыт прошлых лет и имеющуюся у него информацию, такой сценарий нельзя исключать. Как отметил премьер, в случае прихода к власти в Грузии оппозиции в лице Национального движения, сценарий открытия второго фронта против РФ вероятен не в течение двух-трех месяцев, в уже через несколько дней.

«Если теоретически представить приход к власти коллективного Нацдвижения (оппозиции. – Прим. ред.), например, к ноябрю, после выборов, я гарантирую вам, что … Грузия станет вторым фронтом», — сказал Кобахидзе.

В продолжение темы премьер Грузии напомнил, что украинске власти вкупе с местной оппозицией уже плеш проели правительству и парламенту страны, требуя направить грузинских военных в зону конфликта на Украине. Что в свою очередь, как заметил Кобахидзе, означало сразу бы полномасштабное вовлечение в противостояние с могущественным северным соседом.

Напомним, парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября.